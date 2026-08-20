Callaway Golf Aktie
WKN: 883644 / ISIN: US1311931042
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20.08.2026 15:10:01
Insider Transaction: Callaway Golf EVP Hickey Sells 28,843 Shares at $18.74
Glenn F. Hickey, EVP & Pres., Callaway Sales of Callaway Golf (NYSE:CALY), sold 28,843 shares of common stock at $18.74 per share on Aug. 6, 2026. SEC Form 4 filingCallaway Golf is a global enterprise that develops, produces, and sells golf equipment, apparel, and accessories. It operates three primary business divisions: Topgolf, Golf Equipment, and Active Lifestyle.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($18.74); post-transaction value based on Aug. 6, 2026, market close ($17.38).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Callaway Golf Co.
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03.08.26
|Ausblick: Callaway Golf präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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06.05.26
|Ausblick: Callaway Golf verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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