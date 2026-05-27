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28.05.2026 01:05:32
Insider Trims Stake in Mirion Technologies by $165K: What Investors Should Know
On May 7, 2026, Christopher A. Moore, Chief Accounting Officer of Mirion Technologies (NYSE:MIR), reported the sale of 8,400 shares of Common Stock in an open-market transaction, as disclosed in the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($19.64); post-transaction value based on the value of post-transaction holdings using the May 7, 2026, market close.* 1-year price change calculated using May 7, 2026, as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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