Iconic Holdings Aktie
ISIN: SG1J12885716
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08.09.2026 15:15:01
Insider Waves Goodbye to 800 Shares of Iconic Specialty Retailer
Kenneth B. Robinson, Director at Abercrombie & Fitch Co. (NYSE:ANF), sold 800 shares of Class A Common Stock on Aug. 28, 2026, according to an SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($149.69); post-transaction value based on Aug. 28, 2026, market close ($148.42).
Abercrombie & Fitch is a multinational omnichannel retailer with a market capitalization of $6.3 billion and TTM revenue of $5.3 billion, demonstrating significant scale within the apparel retail sector. The company leverages a multi-brand portfolio strategy to capture diverse customer segments while maintaining operational efficiency through integrated retail and digital distribution networks. With 43,200 employees globally, ANF maintains a competitive position through brand differentiation, international expansion, and omnichannel retail capabilities that enable seamless customer engagement across geographies and sales channels.
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