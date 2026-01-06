Krypto Aktie
06.01.2026 13:01:32
Insiderwissen? : Krypto-Wette auf Festnahme Maduros brachte 400.000 Dollar
Ein Unbekannter verdiente mit der Gefangennahme des venezolanischen Präsidenten viel Geld. Nur wenige Stunden vor der geheimen US-Militäroperation hatte er auf deren Ausgang gewettet.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
