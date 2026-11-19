Insight Acquisition A stellte am 16.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,53 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -4,120 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at