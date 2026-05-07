Insight Enterprises Aktie
WKN: 909619 / ISIN: US45765U1034
|
07.05.2026 14:33:58
Insight Enterprises Boosts FY26 Outlook; Shares Up 5.8% - Update
(RTTNews) - While reporting financial results for the first quarter on Thursday, technology company Insight Enterprises, Inc. (NSIT) raised its adjusted earnings guidance for the full year 2026.
For fiscal 2026, the company now projects adjusted earnings in a range of $11.00 to $11.50 per share. Previously, the company expected adjusted earnings in the range of $10.10 to $10.60 per share.
In Thursday's pre-market trading, NSIT is trading on the Nasdaq at $73.00, up $3.99 or 5.78 percent.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Insight Enterprises Inc.
|
06.05.26
|Ausblick: Insight Enterprises informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.04.26
|Erste Schätzungen: Insight Enterprises veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
04.02.26
|Ausblick: Insight Enterprises stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Insight Enterprises Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Insight Enterprises Inc.
|60,00
|0,84%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.