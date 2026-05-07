Insight Enterprises Boosts FY26 Outlook; Shares Up 5.8% - Update

(RTTNews) - While reporting financial results for the first quarter on Thursday, technology company Insight Enterprises, Inc. (NSIT) raised its adjusted earnings guidance for the full year 2026.

For fiscal 2026, the company now projects adjusted earnings in a range of $11.00 to $11.50 per share. Previously, the company expected adjusted earnings in the range of $10.10 to $10.60 per share.

In Thursday's pre-market trading, NSIT is trading on the Nasdaq at $73.00, up $3.99 or 5.78 percent.

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