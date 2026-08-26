Insight Enterprises Aktie
WKN: 909619 / ISIN: US45765U1034
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26.08.2026 19:25:01
Insight Enterprises Executive Sells 4,000 Shares for $619,320
Director Anthony Ibarguen sold 4,000 shares of Insight Enterprises, Inc. (NASDAQ:NSIT) on Aug. 13, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($154.83); post-transaction value based on Aug. 13, 2026, market close ($156.60).Insight Enterprises operates as a global information technology services provider with a $4.4 billion market capitalization and $8.6 billion in TTM revenue. The company's diversified service portfolio spanning hardware, software, and professional services enables it to capture multiple revenue streams while maintaining strong profitability, with TTM net income of $210.5 million. Insight Enterprises leverages its scale and geographic reach to deliver integrated technology solutions that address mission-critical customer requirements in cloud infrastructure, data analytics, and artificial intelligence adoption.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Insight Enterprises Inc.
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05.08.26
|Ausblick: Insight Enterprises öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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22.07.26
|Erste Schätzungen: Insight Enterprises öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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06.05.26
|Ausblick: Insight Enterprises informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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22.04.26
|Erste Schätzungen: Insight Enterprises veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Insight Enterprises Inc.
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