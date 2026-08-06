Insight Enterprises Aktie
WKN: 909619 / ISIN: US45765U1034
|
06.08.2026 14:11:26
Insight Enterprises Inc. Profit Advances In Q2
(RTTNews) - Insight Enterprises Inc. (NSIT) revealed earnings for its second quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $77.57 million, or $2.57 per share. This compares with $46.93 million, or $1.46 per share, last year.
Excluding items, Insight Enterprises Inc. reported adjusted earnings of $116.40 million or $3.86 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 14.7% to $2.399 billion from $2.091 billion last year.
Insight Enterprises Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $77.57 Mln. vs. $46.93 Mln. last year. -EPS: $2.57 vs. $1.46 last year. -Revenue: $2.399 Bln vs. $2.091 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 12.20 To $ 12.70
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Insight Enterprises Inc.
|
05.08.26
|Ausblick: Insight Enterprises öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Insight Enterprises öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: Insight Enterprises informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.04.26
|Erste Schätzungen: Insight Enterprises veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Insight Enterprises Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Insight Enterprises Inc.
|128,00
|-0,78%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.