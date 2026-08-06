Insight Enterprises Inc. Profit Advances In Q2

(RTTNews) - Insight Enterprises Inc. (NSIT) revealed earnings for its second quarter that Increases, from last year

The company's bottom line came in at $77.57 million, or $2.57 per share. This compares with $46.93 million, or $1.46 per share, last year.

Excluding items, Insight Enterprises Inc. reported adjusted earnings of $116.40 million or $3.86 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 14.7% to $2.399 billion from $2.091 billion last year.

Insight Enterprises Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $77.57 Mln. vs. $46.93 Mln. last year. -EPS: $2.57 vs. $1.46 last year. -Revenue: $2.399 Bln vs. $2.091 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 12.20 To $ 12.70