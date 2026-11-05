Insight Enterprises Aktie
WKN: 909619 / ISIN: US45765U1034
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05.11.2026 14:13:46
Insight Enterprises Inc. Reveals Decline In Q3 Profit
(RTTNews) - Insight Enterprises Inc. (NSIT) reported a profit for third quarter that Drops, from last year
The company's bottom line totaled $22.16 million, or $0.74 per share. This compares with $50.95 million, or $1.62 per share, last year.
Excluding items, Insight Enterprises Inc. reported adjusted earnings of $107.28 million or $3.59 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 21.9% to $2.442 billion from $2.004 billion last year.
Insight Enterprises Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $22.16 Mln. vs. $50.95 Mln. last year. -EPS: $0.74 vs. $1.62 last year. -Revenue: $2.442 Bln vs. $2.004 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 13.55 To $ 13.75
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