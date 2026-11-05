Insight Enterprises Inc. Reveals Decline In Q3 Profit

(RTTNews) - Insight Enterprises Inc. (NSIT) reported a profit for third quarter that Drops, from last year

The company's bottom line totaled $22.16 million, or $0.74 per share. This compares with $50.95 million, or $1.62 per share, last year.

Excluding items, Insight Enterprises Inc. reported adjusted earnings of $107.28 million or $3.59 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 21.9% to $2.442 billion from $2.004 billion last year.

Insight Enterprises Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $22.16 Mln. vs. $50.95 Mln. last year. -EPS: $0.74 vs. $1.62 last year. -Revenue: $2.442 Bln vs. $2.004 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 13.55 To $ 13.75