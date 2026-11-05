Insight Enterprises Aktie

Insight Enterprises ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 909619 / ISIN: US45765U1034

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.11.2026 15:08:17

Insight Enterprises Q3 Profit Falls, Lifts FY Earnings Outlook; Pre-Market Shares Up

(RTTNews) - Insight Enterprises, Inc. (NSIT), a technology solutions integrator, on Thursday reported lower earnings for the third quarter of 2026, compared with the prior year's period. Further, the firm raised its full year earnings guidance.

Following the announcement, in pre-market the shares were trading 4.67 percent higher at $183.83, after closing Wednesday's trading 4.97 percent higher on the New York Stock Exchange.

Net earnings fell 57 percent to $22.16 million or $0.74 per share from $50.95 million or $1.62 per share in the previous year's quarter.

Adjusted net earnings increased 28 percent to $107.28 million or $3.59 per share from $84.06 million or $2.67 per share a year earlier.

Earnings from operations decreased 26 percent to $68.7 million from $93.1 million in the year-ago quarter.

The decline was primarily due to higher earnout valuation adjustments and increased severance and restructuring costs, including expenses related to the company's voluntary separation program.

Adjusted EBITDA increased to $177.38 million from $145.86 million in the prior year quarter.

Net sales increased 22 percent to $2.44 billion from $2.004 billion in the previous year.

Looking ahead, Insight now expects adjusted earnings in the range of $13.55 to $13.75 from its previous forecast of $12.20-$12.70.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Insight Enterprises Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Insight Enterprises Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Insight Enterprises Inc. 136,00 -13,92% Insight Enterprises Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:51 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09:03 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen