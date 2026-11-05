Insight Enterprises Q3 Profit Falls, Lifts FY Earnings Outlook; Pre-Market Shares Up

(RTTNews) - Insight Enterprises, Inc. (NSIT), a technology solutions integrator, on Thursday reported lower earnings for the third quarter of 2026, compared with the prior year's period. Further, the firm raised its full year earnings guidance.

Following the announcement, in pre-market the shares were trading 4.67 percent higher at $183.83, after closing Wednesday's trading 4.97 percent higher on the New York Stock Exchange.

Net earnings fell 57 percent to $22.16 million or $0.74 per share from $50.95 million or $1.62 per share in the previous year's quarter.

Adjusted net earnings increased 28 percent to $107.28 million or $3.59 per share from $84.06 million or $2.67 per share a year earlier.

Earnings from operations decreased 26 percent to $68.7 million from $93.1 million in the year-ago quarter.

The decline was primarily due to higher earnout valuation adjustments and increased severance and restructuring costs, including expenses related to the company's voluntary separation program.

Adjusted EBITDA increased to $177.38 million from $145.86 million in the prior year quarter.

Net sales increased 22 percent to $2.44 billion from $2.004 billion in the previous year.

Looking ahead, Insight now expects adjusted earnings in the range of $13.55 to $13.75 from its previous forecast of $12.20-$12.70.

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