Insight Lifetech gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Insight Lifetech hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,10 CNY, nach 0,060 CNY im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat Insight Lifetech mit einem Umsatz von insgesamt 196,3 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 147,9 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 32,69 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at