(RTTNews) - Insight Molecular Diagnostics Inc. (IMDX), a precision molecular diagnostics company, said Tuesday that its current Chief Financial Officer, or CFO, Andrea James, will take on the additional role of Chief Operating Officer, or COO, as the company prepares to enter its commercialization phase.

In her expanded role, James will retain her existing financial responsibilities while assuming oversight of key operational functions, including human resources, compliance, the company's CLIA-certified laboratory, client care, market access, and enterprise operations, encompassing IT and facilities.

On the Nasdaq, IMDX ended Tuesday's trading at $2.2500, up 13.1 percent. In after-hours trading, the stock rose 1.8 percent to $2.2900.