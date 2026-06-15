Coursera Aktie
WKN DE: A2QRZ7 / ISIN: US22266M1045
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15.06.2026 12:53:04
Insight Partners Affiliate Sells Its Remaining Stake in Coursera -- Here's What It Means for Investors
Insight Holdings Group, LLC, one of several affiliated entities within the Insight Partners family of funds -- which collectively carry a 10% owner designation for Coursera (NYSE:COUR) -- reported the indirect sale of 78,628 shares of common stock for a transaction value of approximately $447,000 on May 18, 2026, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($5.69); post-transaction value is $0.00 as of May 18, 2026, since all shares were disposed of.* 1-year price change calculated using June 12, 2026, as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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