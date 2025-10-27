Insigma Technology präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Insigma Technology hat sich am 24.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 CNY. Im Vorjahresviertel waren -0,020 CNY je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,52 Prozent auf 824,6 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 828,9 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at