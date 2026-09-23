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23.09.2026 06:31:28
Insignia Systems mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Insignia Systems hat am 21.09.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,11 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,570 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,95 Prozent auf 21,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Insignia Systems 23,2 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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