Insignia Systems stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Insignia Systems hat am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,61 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Insignia Systems ein EPS von -0,640 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 5,2 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 22,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at