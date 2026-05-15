Insignia Systems: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Insignia Systems hat am 13.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,43 USD gegenüber 0,250 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz wurden 14,4 Millionen USD gegenüber 12,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at