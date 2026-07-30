Insilco: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Insilco hat am 28.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,13 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Insilco -0,150 INR je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at