Insmed Aktie

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WKN DE: A1JJA3 / ISIN: US4576693075

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06.08.2026 14:07:50

Insmed Q2 Loss Narrows Sharply As Revenue Nearly Quadruples; Stock Surges In Pre-Market

(RTTNews) - Insmed Incorporated (INSM), a biopharmaceutical company, on Thursday reported a significantly narrower second-quarter loss, driven by a sharp increase in product revenue. The company also raised its full-year revenue outlook for Brinsupri, its treatment for bronchiectasis. Insmed shares rose nearly 22% in pre-market trading.

Net loss narrowed to $13.24 million, or $0.06 per share, from $321.69 million, or $1.70 per share, a year earlier.

The company recorded a $99.76 million gain from the change in fair value of contingent consideration liabilities, compared with a $59 million expense a year earlier.

Operating loss declined to $1.55 million from $312.88 million loss in the prior-year quarter.

Net product revenues nearly quadrupled to $425.49 million from $107.42 million a year earlier.

Brinsupri revenue for the second quarter increased 49% sequentially to $309.2 million, while revenue for Arikayce, an antibiotic for the treatment of Mycobacterium avium complex (MAC) lung disease, rose 8% year-on-year to $116.3 million.

Looking ahead, the company raised its 2026 revenue guidance for Brinsupri to a range of $1.25 billion to $1.40 billion. It reaffirmed its 2026 revenue guidance for Arikayce at $450 million to $470 million.

The company also raised its combined peak revenue estimate for its three lead programs to more than $14 billion, comprising more than $7 billion for Brinsupri, more than $6 billion for TPIP, and over $1 billion for Arikayce.

Insmed shares closed at $99.02 on Wednesday, up 0.27%. The stock has traded in the range of $90.39 - $212.75 in the last 1 year.

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Insmed Inc. 113,08 31,43% Insmed Inc.

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