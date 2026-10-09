Firma Holdings Aktie
WKN DE: A116ZE / ISIN: US31832R1095
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09.10.2026 10:19:25
Insolvenzen auf 13-Jahres-Hoch : Alle 19 Minuten geht eine deutsche Firma pleite
Die Bundesregierung rechnet in diesem Jahr mit deutlich mehr Wirtschaftswachstum. Bei den Unternehmen ist davon bisher nichts zu sehen. Vor allem kleinere Firmen rutschen immer häufiger in die Zahlungsunfähigkeit. Gleichzeitig sinken die Forderungen der Gläubiger.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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