Insolvenzen in Deutschland steigen im Oktober um gut 22 Prozent

Berlin (Reuters) - Im Zuge der Konjunkturflaute ziehen die Firmenpleiten in Deutschland spürbar an.

So stiegen die beantragten Regelinsolvenzen im Oktober um 22,4 Prozent zum Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag zu vorläufigen Berechnungen mitteilte. Im September hatte es bereits ein Plus von 19,5 Prozent gegeben und seit Juni stets zweistellige Zuwachsraten im Vorjahresvergleich. Trotz des deutlichen Anstiegs werde es nicht zur viel befürchteten Pleitewelle kommen, erklärte der Berufsverband der Insolvenzverwalter und Sachwalter Deutschlands (VID). "Durch eine Reihe prominenter Insolvenzfälle ist das Gefühl einer Insolvenzwelle entstanden", sagte der VID-Vorsitzende Christoph Niering. Anhand konkreter Daten lasse sich dies nicht belegen. Vielmehr sei die Zahl der Unternehmensinsolvenzen noch weit unter dem Rekord von 2009.

"Zahlungsverpflichtungen gegenüber Finanzämtern und Krankenkassen bringen zum Quartalsende gerade kleinere Unternehmen in wirtschaftliche Bedrängnis", erläuterte Niering. Bei einer Maximalfrist für den Insolvenzantrag von drei Wochen fielen die so ausgelösten Anträge in den Oktober.

Das Statistikamt erklärte, bei den sogenannten Regelinsolvenzen müsse man berücksichtigen, dass die Anträge erst nach der ersten Entscheidung des Insolvenzgerichts in die Statistik einfließen. Der tatsächliche Zeitpunkt des Insolvenzantrags liege in vielen Fällen annähernd drei Monate davor. Die deutsche Wirtschaft schrumpfte im Sommer um 0,1 Prozent und dürfte mit einem von Ökonomen erwarteten Schwächeln im laufenden Quartal dann in eine vorübergehende - sogenannte technische - Rezession rutschen.

Im August meldeten die Amtsgerichte nach endgültigen Ergebnissen 1556 Firmeninsolvenzen und damit ein Plus von 35,7 Prozent binnen Jahresfrist. Die Forderungen der Gläubiger aus diesen gemeldeten Pleiten bezifferte die Justiz auf rund 1,8 Milliarden Euro, nach etwa 0,8 Milliarden Euro vor einem Jahr.

EXPERTE: ZINSHOCH UND MAUE NACHFRAGE TRIFFT BALD BAUBRANCHE

Wegen der Konjunkturflaute stehen laut VID einige Branchen besonders unter Druck. Neben energieintensiv produzierenden Unternehmen und Einrichtungen des Gesundheitswesens treffe es vor allem Unternehmen der Bau- und Immobilienwirtschaft, sagte Insolvenz-Experte Niering. "Erhöhte Zinsen und deutlich zurückgehende Nachfrage werden nicht nur große Projektentwickler und Bauträger in Bedrängnis bringen, sondern schon bald auch Handwerksbetriebe treffen." Auch die Fachleute des IWH-Instituts aus Halle hatten jüngst erklärt, die nächsten Monate sei mit schrittweise steigenden Pleiten zu rechnen.

Bezogen auf 10.000 Betriebe gab es im August in Deutschland insgesamt 4,6 Unternehmensinsolvenzen. Die meisten entfielen laut Statistikamt auf die Bereiche Verkehr und Lagerei mit 9,9 Fällen. Dann folgten die sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen, wozu auch Zeitarbeitsfirmen gehören, mit 7,7 Fällen. Die geringste Insolvenzhäufigkeit mit 0,6 Fällen je 10.000 Firmen gab es bei Energieversorgern. Derweil stiegen die Verbraucherinsolvenzen um 8,6 Prozent zum Vorjahr auf 5843.

