Insolvenzverwalter: Zahlreiche Investoren an Teilen von Wirecard interessiert

"Es haben sich bereits eine Vielzahl von Investoren aus aller Welt gemeldet, die Interesse am Erwerb des Kerngeschäfts beziehungsweise der davon unabhängigen und eigenständig erfolgreich am Markt agierenden Geschäftsbereiche haben", teilte Insolvenzverwalter Michael Jaffe im Anschluss an die konstituierende Sitzung des vorläufigen Gläubigerausschusses mit.

Das Gremium habe grünes Licht für einen internationalen Investorenprozess unter Einschaltung von Investmentbanken gegeben. Vordringlichstes Ziel im vorläufigen Insolvenzverfahren sei es, den Geschäftsbetrieb der Konzerngesellschaften zu stabilisieren. Dazu würden Gespräche mit Kunden, Handelspartnern und den Kreditkartenorganisationen geführt. "Es kann jedoch weiterhin nicht ausgeschlossen werden, dass auch Insolvenzanträge für Tochtergesellschaften der Wirecard Gruppe gestellt werden müssen", heißt es weiter.

Die Wirecard Bank AG sei weiterhin nicht insolvent. Auszahlungen an Händler und Kunden der Wirecard Bank werden ohne Einschränkungen ausgeführt, so Jaffe.

Am Dienstag hatte sich bereits die US-Tochter von ihrem Mutterkonzern distanziert und sich zum Verkauf gestellt. Eine Investmentbank soll den Verkaufsprozess der Wirecard North America Inc koordinieren. Das US-Unternehmen bezeichnete sich als eine sich selbst tragende Einheit des Konzerns, die autonom von der Wirecard AG agiere. Wirecard North America war früher Citi Prepaid Card Services, das die Wirecard AG 2016 übernommen hat, das aber rechtlich selbstständig geblieben ist.

Die Wirecard AG musste vergangene Woche Insolvenz anmelden. Zuvor hatten die Prüfer dem Konzern das Testat für den Jahresabschluss 2019 verweigert, weil 1,9 Milliarden Euro, die eigentlich bei zwei philippinischen Banken liegen sollten, nicht auffindbar waren. Belege wurden offenbar gefälscht.

So reagiert die Wirecard-Aktie

Nach dem Kurseinbruch um rund 99 Prozent auf rund 1 Euro binnen weniger Tage hatten sich die Wirecard-Papiere mittlerweile ein wenig erholt. Der Broker Lang & Schwarz taxierte den Kurs nun am Mittwochmorgen vor dem Start des regulären Börsenhandels in Frankfurt auf 6,70 Euro. Die Aktien scheinen mittlerweile zu einem kurzfristigen Spekulationsobjekt geworden zu sein, offenbar getrieben von der vagen Hoffnung einiger Anleger auf einen Verkauf des Unternehmens. So war bereits bekannt geworden, dass sich die US-Tochter Wirecard North America selbst zum Verkauf gestellt hat. Dow Jones Newswires und dpa-AFX