06.11.2025 06:31:29

Insource hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Insource lud am 04.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 14,69 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 11,04 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Insource im vergangenen Quartal 3,87 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Insource 3,30 Milliarden JPY umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 49,20 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 39,98 JPY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Insource in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 16,32 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 14,51 Milliarden JPY im Vergleich zu 12,47 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Bilanzsaison auf Hochtouren: ATX verhalten -- DAX schwächelt -- Asiens Märkte ziehen kräftig an
Am Donnerstag zeigt sich der heimische Aktienmarkt stabil, während der deutsche Leitindex leicht tiefer tendiert. Unterdessen geht es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen