Insource hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Insource lud am 04.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 14,69 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 11,04 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Insource im vergangenen Quartal 3,87 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Insource 3,30 Milliarden JPY umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 49,20 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 39,98 JPY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Insource in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 16,32 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 14,51 Milliarden JPY im Vergleich zu 12,47 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at