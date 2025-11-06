|
06.11.2025 06:31:29
Insource hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Insource lud am 04.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 14,69 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 11,04 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Insource im vergangenen Quartal 3,87 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Insource 3,30 Milliarden JPY umsetzen können.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 49,20 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 39,98 JPY je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Insource in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 16,32 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 14,51 Milliarden JPY im Vergleich zu 12,47 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison auf Hochtouren: ATX verhalten -- DAX schwächelt -- Asiens Märkte ziehen kräftig an
Am Donnerstag zeigt sich der heimische Aktienmarkt stabil, während der deutsche Leitindex leicht tiefer tendiert. Unterdessen geht es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.