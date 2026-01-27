Insource stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Insource präsentierte in der am 26.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS wurden 11,46 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Insource 11,12 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,51 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,76 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at