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04.11.2026 06:31:28
Insource veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Insource lud am 02.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 15,73 JPY. Im Vorjahresviertel waren 14,68 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 3,97 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,87 Milliarden JPY umgesetzt.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 52,36 JPY gegenüber 49,20 JPY im Vorjahr.
Gegenüber dem Vorjahr hat Insource im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 7,21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 15,56 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 14,51 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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