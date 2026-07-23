Insource zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Insource hat am 21.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 12,50 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 11,08 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 4,00 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,62 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at