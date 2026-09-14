inspec: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

inspec hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.07.2026 abgelaufen war.

inspec hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,46 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -36,350 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 496,5 Millionen JPY gegenüber 99,1 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at