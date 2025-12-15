inspec öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

inspec hat am 12.12.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.10.2025 – vorgestellt.

inspec hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 17,51 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 34,30 JPY je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat inspec in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 64,86 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 273,8 Millionen JPY im Vergleich zu 779,2 Millionen JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at