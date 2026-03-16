inspec: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

inspec ließ sich am 13.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat inspec die Bilanz zum am 31.01.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 5,88 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte inspec -82,960 JPY je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 93,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 705,2 Millionen JPY umgesetzt, gegenüber 364,0 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at