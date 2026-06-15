inspec veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

inspec hat am 12.06.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.04.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 67,13 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei inspec noch ein Gewinn pro Aktie von 44,94 JPY in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat inspec mit einem Umsatz von insgesamt 1,40 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 868,8 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 61,24 Prozent gesteigert.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 19,15 JPY. Im Vorjahr hatte inspec -35,510 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 2,48 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 2,24 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at