Insperity legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Insperity hat am 03.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,53 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,070 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 1,62 Milliarden USD gegenüber 1,56 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at