Insperity stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Insperity hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,10 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,140 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,66 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,69 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at