Insperity Aktie
WKN DE: A1H74T / ISIN: US45778Q1076
|
30.11.2025 22:58:40
Insperity Stock Down 55% From Highs as Hedge Fund Buys $13 Million Stake — Is It A Turnaround Bet?
Connecticut-based Stadium Capital Management initiated a new position in Insperity (NSP), adding 263,715 shares valued at approximately $13 million during the third quarter, according to a November 14 SEC filing.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated November 14, Stadium Capital Management disclosed a new position in Insperity (NYSE:NSP). The firm reported ownership of 263,715 shares with a market value of $13 million as of September 30. This addition accounted for 13.9% of the fund’s $93.6 million in reportable U.S. equity assets at quarter-end.Top holdings after the filing: Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
