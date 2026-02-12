|
12.02.2026 06:31:29
Insperity zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Insperity hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,88 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,220 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,67 Milliarden USD – ein Plus von 3,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Insperity 1,61 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.
Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,190 USD beziffert. Im Vorjahr waren 2,42 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 6,81 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 6,58 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: ATX tiefrot -- DAX stabil -- Wall Street wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nimmt Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street tritt auf der Stelle. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.