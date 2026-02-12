Insperity zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Insperity hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,88 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,220 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,67 Milliarden USD – ein Plus von 3,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Insperity 1,61 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,190 USD beziffert. Im Vorjahr waren 2,42 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 6,81 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 6,58 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at