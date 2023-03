Inspirato A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Inspirato A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.03.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2022 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,110 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -7,390 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 26,73 Prozent auf 86,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 68,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Inspirato A hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,460 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -19,050 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Inspirato A mit einem Umsatz von insgesamt 345,53 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 234,75 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 47,19 Prozent gesteigert.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 0,457 USD geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 339,65 Millionen USD taxiert.

Redaktion finanzen.at