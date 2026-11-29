INSPIRE Aktie
WKN DE: A0KEWA / ISIN: DE000A0KEWA3
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29.11.2026 22:16:14
Inspire Medical: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 2, 2026, Inspire Medical (NYSE:INSP) projected a return to low single-digit revenue growth in 2027. Long-term investors must determine whether billing stabilization can offset temporary revenue losses from medical coding changes. Three key takeaways from management explain the road ahead.
Reimbursement confusion created an estimated $120 million top-line headwind in 2026, but dedicated Current Procedural Terminology (CPT, a standardized medical coding system) codes will streamline hospital billing starting in 2028.
Management consolidated internal production through Project Horizon, its cost-reallocation program, to shift approximately $30 million of annualized investment capacity toward direct patient navigation and high-potential sales territories.
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