Inspire Medical Systems: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Inspire Medical Systems präsentierte in der am 03.08.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2022 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,530 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,480 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 91,4 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 53,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at