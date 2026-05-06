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06.05.2026 06:31:29
Inspire Medical Systems hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Inspire Medical Systems hat sich am 04.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Inspire Medical Systems vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,39 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,100 USD je Aktie erwirtschaftet.
Inspire Medical Systems hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 204,6 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 201,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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