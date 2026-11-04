Inspire Medical Systems hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Inspire Medical Systems stellte am 02.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,84 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,340 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,93 Prozent zurück. Hier wurden 206,7 Millionen USD gegenüber 224,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at