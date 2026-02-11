Inspire Medical Systems Aktie
WKN DE: A2JLEP / ISIN: US4577301090
|
11.02.2026 22:10:17
Inspire Medical Systems, Inc. Profit Rises In Q4
(RTTNews) - Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) announced earnings for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $136.09 million, or $4.66 per share. This compares with $35.22 million, or $1.15 per share, last year.
Excluding items, Inspire Medical Systems, Inc. reported adjusted earnings of $48.10 million or $1.65 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 12.2% to $269.07 million from $239.71 million last year.
Inspire Medical Systems, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $136.09 Mln. vs. $35.22 Mln. last year. -EPS: $4.66 vs. $1.15 last year. -Revenue: $269.07 Mln vs. $239.71 Mln last year.
Full Year 2026 Outlook adjusted net income per diluted share = $1.85 to $2.35 revenue = $950 million to $1.0 billion
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Inspire Medical Systems Inc Registered Shs
|
10.02.26
|Ausblick: Inspire Medical Systems veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
27.01.26
|Erste Schätzungen: Inspire Medical Systems veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
02.11.25
|Ausblick: Inspire Medical Systems legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Inspire Medical Systems Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Inspire Medical Systems Inc Registered Shs
|48,49
|-2,61%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.