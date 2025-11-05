|
05.11.2025 06:31:28
Inspire Medical Systems legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Inspire Medical Systems hat am 03.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 0,34 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,600 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 224,5 Millionen USD – ein Plus von 10,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Inspire Medical Systems 203,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
