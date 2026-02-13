Inspire Medical Systems: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Inspire Medical Systems stellte am 11.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 4,66 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Inspire Medical Systems 1,15 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 269,1 Millionen USD – ein Plus von 12,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Inspire Medical Systems 239,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 4,89 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 1,75 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 13,60 Prozent auf 911,98 Millionen USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 802,80 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at