Inspire Medical Systems Aktie
WKN DE: A2JLEP / ISIN: US4577301090
|
04.05.2026 23:10:29
Inspire Medical Systems Swings To Loss In Q1, Updates FY26 Outlook
(RTTNews) - Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) on Monday reported first-quarter results with revenue rising slightly from last year, though the company swung to a net loss amid higher expenses.
The company posted a net loss of $11.3 million, or $0.39 per share, compared with net income of $3.0 million, or $0.10 per share, in the year-ago period.
Revenue increased to $204.6 million from $201.3 million in the same period last year, reflecting continued demand for its sleep apnea treatment solutions.
For fiscal 2026, Inspire Medical expects revenue in the range of $825 million to $875 million, representing a 4 percent to 10 percent decline compared to 2025. The company also projects an adjusted operating margin of 2 percent to 4 percent and EPS between $0.07 and $0.62, with adjusted EPS expected in the range of $0.75 to $1.25.
INSP is currently trading after hours at $47.08, down $7.76 or 14.15 percent on the New York Stock Exchange.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Inspire Medical Systems Inc Registered Shs
|
03.05.26
|Ausblick: Inspire Medical Systems präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
19.04.26
|Erste Schätzungen: Inspire Medical Systems verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
10.02.26
|Ausblick: Inspire Medical Systems veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
27.01.26
|Erste Schätzungen: Inspire Medical Systems veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Inspire Medical Systems Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Inspire Medical Systems Inc Registered Shs
|46,60
|-1,69%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt schwächer -- ATX und DAX schlussendlich in Rot -- Asiens Börsen letztlich fester
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten am Montag Verluste. Die Wall Street zeigte sich mit Verlusten. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart nach oben.