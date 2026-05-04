Inspire Medical Systems Swings To Loss In Q1, Updates FY26 Outlook

(RTTNews) - Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) on Monday reported first-quarter results with revenue rising slightly from last year, though the company swung to a net loss amid higher expenses.

The company posted a net loss of $11.3 million, or $0.39 per share, compared with net income of $3.0 million, or $0.10 per share, in the year-ago period.

Revenue increased to $204.6 million from $201.3 million in the same period last year, reflecting continued demand for its sleep apnea treatment solutions.

For fiscal 2026, Inspire Medical expects revenue in the range of $825 million to $875 million, representing a 4 percent to 10 percent decline compared to 2025. The company also projects an adjusted operating margin of 2 percent to 4 percent and EPS between $0.07 and $0.62, with adjusted EPS expected in the range of $0.75 to $1.25.

INSP is currently trading after hours at $47.08, down $7.76 or 14.15 percent on the New York Stock Exchange.