Inspire Semiconductor stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Inspire Semiconductor hat am 31.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Inspire Semiconductor ebenfalls 0,010 CAD je Aktie eingebüßt.

Redaktion finanzen.at