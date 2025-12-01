Inspire Semiconductor stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Inspire Semiconductor hat am 28.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Inspire Semiconductor ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at