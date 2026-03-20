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20.03.2026 06:31:28
InspireMD: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
InspireMD hat am 18.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,14 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,190 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden 3,2 Millionen USD gegenüber 2,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Der Verlust je Aktie belief sich für das Geschäftsjahr auf 0,760 USD. Im Vorjahr lag der Verlust mit 0,760 USD ebenfalls auf diesem Niveau.
Der Umsatz lag bei 8,98 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 28,10 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 7,01 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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