InspireMD präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

InspireMD hat sich am 04.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,16 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 122,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,4 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 1,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at