InspireMD präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

InspireMD lud am 04.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,17 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,160 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 39,23 Prozent auf 2,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at