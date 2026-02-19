19.02.2026 06:31:28

Insplorion AB hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Insplorion AB lud am 18.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,21 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,130 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,3 Millionen SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 0,3 Millionen SEK ausgewiesen.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,440 SEK beziffert. Im Vorjahr waren -0,670 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Insplorion AB in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 1,08 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,88 Millionen SEK im Vergleich zu 1,86 Millionen SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX leichter -- Wall Street tiefer -- Nikkei am Donnerstag letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notiert tiefer. Auch der DAX verzeichnet Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag gut behauptet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen