Insplorion AB hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Insplorion AB lud am 18.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,21 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,130 SEK je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,3 Millionen SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 0,3 Millionen SEK ausgewiesen.
Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,440 SEK beziffert. Im Vorjahr waren -0,670 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Insplorion AB in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 1,08 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,88 Millionen SEK im Vergleich zu 1,86 Millionen SEK im Vorjahr.
