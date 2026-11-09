Insplorion AB legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Insplorion AB hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,01 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,040 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 0,6 Millionen SEK, gegenüber 0,9 Millionen SEK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 37,63 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at